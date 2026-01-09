Hemès :teste la MM200 vers 2.222E,
09/01/2026
Hermès avec ses 235MdsE de "capi" s'impose devant l'Oréal (250MdsE) et à 2.222E, rejoint la MM200 qui gravite au niveau du plancher des 2.224/2.226E du 19 au 26 juin.
La prochaine résistance se situe vers 2.250E, il n'y aurait ensuite guère d'obstacles avant 2.400E.
Valeurs associées
|2 202,0000 EUR
|Euronext Paris
|+3,04%
