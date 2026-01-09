 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hemès :teste la MM200 vers 2.222E,
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 15:49

Le "luxe" revient en force : Hermès et L'Oréal propulsent le CAC40 au-delà des 8.300, pour un nouveau zénith de 8.340, mis également l'E-Stoxx50 dont ces 2 titres figurent parmi les composantes les plus "influentes" de par leur pondération.
Hermès avec ses 235MdsE de "capi" s'impose devant l'Oréal (250MdsE) et à 2.222E, rejoint la MM200 qui gravite au niveau du plancher des 2.224/2.226E du 19 au 26 juin.
La prochaine résistance se situe vers 2.250E, il n'y aurait ensuite guère d'obstacles avant 2.400E.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 202,0000 EUR Euronext Paris +3,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank