Helvetia: décide de fusionner avec le groupe Baloise information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Les conseils d'administration de Baloise et d'Helvetia souhaitent créer ' Helvetia Baloise ' en fusionnant les deux groupes entre égaux.



Helvetia Baloise deviendra ainsi le deuxième plus grand groupe d'assurance de Suisse et l'un des principaux assureurs européens. Le nouveau groupe devrait représenter un chiffre d'affaires de 20 milliards de CHF dans 8 pays.



La fusion devrait générer des synergies de coûts annualisées avant impôts d'environ 350 millions de CHF.



Thomas Schmuckli, président d'Helvetia a déclaré : ' Nous sommes convaincus que la Suisse, en tant que place économique, profitera de cette décision à nos clients, partenaires, collaborateurs et actionnaires. Ensemble, nous sommes plus forts et mieux équipés pour stimuler la croissance à l'avenir'.





Valeurs associées HELVETIA HLDG 185,800 CHF Swiss EBS Stocks +2,60%