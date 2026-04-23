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Helix Energy progresse grâce à un accord de fusion entièrement en actions avec Hornbeck Offshore
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions du fournisseur de services de forage offshore Helix Energy HLX.N sont en hausse de 3,2 % à 9,94 $ en pré-marché

** La société a accepté de fusionner avec Hornbeck Offshore Services dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Hornbeck recevront un ratio d'échange fixe de 10,27167 actions ordinaires de Helix pour chaque action ordinaire de Hornbeck détenue

** À la clôture de la transaction, les actionnaires de Hornbeck détiendront environ 55 % et les actionnaires d'Helix près de 45 % de la société combinée sur une base entièrement diluée

** La transaction devrait générer 75 millions de dollars ou plus de revenus annuels et de synergies de coûts dans les trois ans suivant la clôture

** La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026

** A la dernière clôture, HLX a progressé de 53,6 % depuis le début de l'année

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