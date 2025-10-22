 Aller au contenu principal
Heineken vise le bas de sa fourchette de bénéfice opérationnel pour 2025
information fournie par AOF 22/10/2025 à 15:50

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires publié de Heineken s'élève à 8,7 milliards d'euros, en baisse de 4% sur un an. La croissance dans les régions Afrique/Moyen-Orient et APAC (respectivement +14,9% et 5,6% en organique) ont contribué positivement, compensant en partie les performances des Amériques et de l'Europe (en repli respectivement de 5,5 et de 3,6%. Dans la région Amériques, l'activité a été pénalisée par les incertitudes commerciales. En Europe, elle a été affectée par un environnement de consommation faible et une reprise des volumes plus lente que prévu.

Le volume de bière sur ce trimestre a diminué de 4,3% en organique, la croissance en Afrique et au Moyen-Orient (+2% en organique grâce aux fortes performances en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Namibie et au Rwanda) étant plus que compensée par une baisse de volume en Europe et dans les Amériques (respectivement des replis de 4,7 et de 7,4%).

En outre, le volume des bières premium a diminué de 2,2% en organique sur cette période.

"La volatilité macroéconomique a persisté comme prévu et est devenue plus prononcée au troisième trimestre, créant un environnement difficile, ce qui a entraîné une performance mitigée. Nous nous attendons à ce que la confiance des consommateurs et la demande se rétablissent lorsque les conditions se normaliseront", a commenté Dolf van den Brink, CEO du groupe brassicole néerlandais, après la publication de ces résultats .

Tenant compte de ce trimestre difficile, Heineken reste confiant dans la réalisation d'économies brutes de 500 millions d'euros pour 2025. Le groupe prévoit que sa croissance organique du bénéfice opérationnel (beia) pour cette année se situera vers le bas de sa fourchette de prévisions : 4-8%.

