 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 845,00
+0,28%
Indices
Chiffres-clés

Heineken va acquérir un portefeuille de boissons de FIFCO
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 08:06

Heineken a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir le portefeuille de boissons multicatégories et l'activité de vente au détail de proximité de Florida Ice and Farm Company (FIFCO).

Cette transaction s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat de longue date qui a débuté en 1986 et s'est renforcé en 2002 avec l'acquisition d'une participation de 25 % dans l'activité de distribution de boissons de FIFCO au Costa Rica, Distribuidora La Florida.

Le Costa Rica deviendra l'une des cinq premières sociétés opérationnelles du groupe en termes de bénéfice d'exploitation, renforçant ainsi sa présence grâce à un portefeuille diversifié de marques de boissons, dont la célèbre bière Imperial.

La transaction concerne également le Panama, où le groupe acquerra les 25 % restants de Heineken Panama.

Dolf van den Brink, président du conseil d'administration et directeur général de Heineken a déclaré : ' En intégrant les marques emblématiques, l'expertise approfondie du marché et les références exemplaires en matière de développement durable de FIFCO, nous accélérons notre stratégie EverGreen et pénétrons de nouveaux marchés rentables en Amérique centrale. '

Valeurs associées

HEINEKEN
65,0800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'enseigne de bricolage Castorama
    Kingfisher plus optimiste pour 2025 grâce à la vigueur du Royaume-Uni
    information fournie par Reuters 23.09.2025 08:43 

    Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Les résistances sont proches
    OVH GROUPE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • KERING : Risque de correction sous les résistances
    KERING : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.09.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( AFP / I-HWA CHENG )
    Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans les centres de données d'OpenAI
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.09.2025 08:32 

    Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont-ils annoncé lundi. Les deux géants californiens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank