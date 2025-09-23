Heineken va acquérir un portefeuille de boissons de FIFCO
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 08:06
Cette transaction s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat de longue date qui a débuté en 1986 et s'est renforcé en 2002 avec l'acquisition d'une participation de 25 % dans l'activité de distribution de boissons de FIFCO au Costa Rica, Distribuidora La Florida.
Le Costa Rica deviendra l'une des cinq premières sociétés opérationnelles du groupe en termes de bénéfice d'exploitation, renforçant ainsi sa présence grâce à un portefeuille diversifié de marques de boissons, dont la célèbre bière Imperial.
La transaction concerne également le Panama, où le groupe acquerra les 25 % restants de Heineken Panama.
Dolf van den Brink, président du conseil d'administration et directeur général de Heineken a déclaré : ' En intégrant les marques emblématiques, l'expertise approfondie du marché et les références exemplaires en matière de développement durable de FIFCO, nous accélérons notre stratégie EverGreen et pénétrons de nouveaux marchés rentables en Amérique centrale. '
Valeurs associées
|65,0800 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
A lire aussi
-
Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont-ils annoncé lundi. Les deux géants californiens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer