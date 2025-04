Heineken: un nouveau président pour l'Afrique-Moyen Orient information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé lundi la nomination de Guillaume Duverdier au poste de président régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient, en remplacement de Roland Pirmez qui prendra sa retraite le 1er juillet après 29 années passées au sein du brasseur néerlandais.



Arrivé chez Heineken en 2000, Guillaume Duverdier a occupé plusieurs postes en Tunisie, en Egypte, en Pologne, en Espagne avant de devenir le directeur des activités mexicaines en 2022.



A ce poste, il a accéléré les performances financières de la filiale et renforcé le réseau de distribution dont Dispose le groupe dans le pays sous la marque 'Six', qui compte désormais quelque 17.000 points de vente.





