Heineken: près de 701.000 actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Heineken indique avoir racheté à ce stade 700.980 de ses propres actions, pour un montant de plus de 55,6 millions d'euros, dans le cadre du programme de rachats d'actions dévoilé à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.



Durant la semaine du 17 au 21 mars, le brasseur néerlandais a acquis 67.065 actions sur le marché à un prix moyen de 78,07 euros. Au cours de la même période, 66.796 actions ont été rachetées auprès de Heineken Holding, premier actionnaire du groupe.



Pour rappel, Heineken a présenté le 12 février, un programme de rachat d'actions sur deux ans pour un total de 1,5 milliard d'euros, auquel Heineken Holding s'est engagé à participer au pro rata de sa participation au capital du groupe.





