Heineken: le titre s'illustre après un 1er trimestre solide

(CercleFinance.com) - Heineken s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse d'Amsterdam après avoir publié des chiffres d'activité de premier trimestre meilleurs qu'attendu et confirmé ses perspectives annuelles.



Le deuxième brasseur mondial a fait état d'une croissance organique de 0,9% de son chiffre d'affaires net au titre des trois premiers mois de l'année, alors que le consensus tablait sur un repli de 0,6%.



Dans un communiqué, le groupe néerlandais évoque notamment une croissance 'prometteuse' de ses ventes en volumes au Vietnam, en Inde et en Ethiopie sous l'effet des actions stratégique conduites dans ces pays.



En Europe, les ventes en volumes ont accusé une décroissance de 4,7% en données organiques au premier trimestre, tandis que la zone Amériques a reculé de 3,7%.



Si Heineken dit s'attendre à ce que la volatilité économique actuelle affecte le moral des consommateurs, le groupe souligne que plus de 95% de ses volumes sont produits localement.



Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels 2025, à commencer par une croissance organique de 4% à 8% de son résultat opérationnel.



L'action gagne plus de 2% en début de séance, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice européen STOXX Europe 600, qui recule de 0,9%.





Valeurs associées HEINEKEN 77,0000 EUR Euronext Amsterdam +2,48%