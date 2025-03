Heineken: le titre monte, RBC plus optimiste sur la bière information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Heineken s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse d'Amsterdam, porté par une recommandation favorable de RBC, qui se montre plus optimiste sur le secteur de la bière en général.



Vers 14h45, le titre du brasseur néerlandais progresse de 1,1%, surperformant l'indice AEX qui affiche au même moment un gain de 0,5%.



Dans une note de recherche, RBC fait remarquer que les estimations de croissance établies par les analystes ont été revues à la baisse au cours des 12 mois écoulés pour faire désormais ressortir une croissance de l'ordre de 4%.



Ses propres prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 et 2026 s'établissent de son côté 1% au-dessus de celles du consensus, précise-t-il.



Pour ce qui concerne les marges, l'analyste dit tabler sur une marge opérationnelle globalement stable au cours des trois exercices à venir, même en tenant compte des efforts d'investissement consentis par le groupe.



Sur la base de ses estimations prudentes, le titre Heineken se traite à un ratio séduisant de 14,9x contre 15,9x pour l'ensemble du secteur, conclut-il.



RBC relève en conséquence son opinion sur le titre de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 80 à 92 euros.



Le bureau d'études a également relevé son conseil sur Carlsberg, porté de 'performance en ligne' à 'surperformance'.





Valeurs associées HEINEKEN 78,3200 EUR Euronext Amsterdam +0,93%