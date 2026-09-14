Heineken grimpe, Jefferies optimiste sur l'effet "Rafa"

Le titre Heineken grimpe ce lundi en Bourse après une note de Jefferies qui se montre optimiste sur les bénéfices de la prochaine arrivée de Rafael Oliveira, le nouveau directeur général du brasseur.

Vers 12h15, l'action prend 3,1% à 72,5 euros, dans le peloton de tête de l'indice AEX, ce qui porte à plus de 3,8% ses gains depuis le début de l'année.

Dans une note, Jefferies rappelle que Heineken affiche déjà le profil le plus dynamique du secteur de la bière, avec une croissance embarquée qui atteint environ 1% au niveau des volumes, un rythme cinq fois supérieur à celui du marché (0,2%) et qui constitue la meilleure performance de l'ensemble des brasseurs européens.

Amélioration opérationnelle et potentiel de revalorisation

De son point de vue, cette bonne santé pourrait encore s'améliorer avec la prise de fonctions de Rafa Oliveira, prévue en date du 1er octobre.

Ce dernier, précédemment passé par le géant du café JDE Peet's (L'Or, Jacobs) et le groupe agroalimentaire Kraft Heinz, devrait selon l'intermédiaire insuffler une culture de la performance accrue, simplifier la structure organisationnelle et optimiser l'allocation des ressources.

Ce contexte d'amélioration opérationnelle, qui survient alors que le groupe brassicole a déjà réussi à ne plus manquer ses objectifs financiers, pourrait favoriser un retournement du sentiment chez les investisseurs et déclencher un mouvement de revalorisation du titre, conclut le professionnel.