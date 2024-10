Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: croissance organique de 3% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Heineken publie au titre du troisième trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 9,07 milliards d'euros, en croissance de 3,3% en organique, dont une hausse de 2,6% par hectolitre et une augmentation de 0,7% de ses volumes.



Sur une base géographique constante, le brasseur néerlandais revendique un prix-mix en augmentation de 3%, porté par la tarification pour mitiger les pressions inflationnistes et la montée en gamme de son portefeuille.



Heineken confirme ses objectifs pour 2024, dont une croissance organique de son profit opérationnel ajusté entre 4 et 8%, ajoutant 'investir significativement dans ses marques sur ses plus grandes opportunités pour une croissance durable à long terme'.





Valeurs associées HEINEKEN 78,50 EUR Euronext Amsterdam +1,97%