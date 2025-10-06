Heidrick & Struggles s'envole après une opération de privatisation de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - Les actions de Heidrick & Struggles International

HSII.O ont bondi de 20% lundi, après que le cabinet de recrutement de cadres a accepté d'être privatisé dans le cadre d'un accord conclu par un consortium d'investisseurs, dont Advent International et Corvex Private Equity.

L'action, qui a atteint son plus haut niveau en plus de 24 ans, est en passe de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis février 2019.

Le consortium acquerra toutes les actions en circulation de l'entreprise basée à Chicago pour 59 dollars chacune, ce qui valorise Heidrick & Struggles à 1,3 milliard de dollars.

Le prix représente une prime de plus de 21% par rapport à la dernière clôture de l'entreprise, qui était de 48,68 dollars.

Le directeur général Tom Monahan continuera à diriger Heidrick & Struggles après qu'elle soit devenue une entité privée, la transaction devant être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve d'approbation.

Cette décision intervient un mois après que Thoma Bravo a accepté de racheter la société privée de ressources humaines Dayforce pour 12,3 milliards de dollars.

Les rachats d'entreprises ont fait leur retour après des années d'activité en demi-teinte, alimentés par les sociétés de capital-investissement et les fonds souverains qui ciblent des entreprises de tous les secteurs.

Advent International a été à la tête des récents rachats. Elle a fait une offre pour acheter le fabricant canadien de parka Canada Goose et a racheté le fabricant suisse de puces électroniques U-blox en août.

Selon un rapport de Reuters du 18 septembre, la société de capital-investissement aurait étudié une offre possible pour la société britannique d'administration de fonds JTC, citant des personnes familières de l'affaire.

Heidrick & Struggles a publié ses résultats du deuxième trimestre au début du mois d'août, avec un chiffre d'affaires supérieur aux estimations des analystes.

Son action était en hausse de 19,7 % à 58,28 dollars.