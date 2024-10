Hedios : lancement du Mandat Gammes H

(AOF) - Hedios offre dorénavant aux investisseurs particuliers et aux personnes morales la possibilité d'investir sur ses produits structurés de conviction Gammes H au moyen d’un mandat d'arbitrage au sein de contrats épargne et retraite. Cette nouvelle offre permet aux investisseurs de déléguer complètement à Hedios la gestion de leur portefeuille Gammes H, selon 3 profils d'allocation disponibles et 4 cadres d'investissement gérés par Suravenir (Assurance-vie, PER, Capitalisation personnes physiques et personnes morales).

Avec ce mandat d'arbitrage proposé en qualité de courtier en assurance, Hedios poursuit sa volonté d'accompagner tous les investisseurs dans la constitution d'un portefeuille Gammes H robuste et diversifié, sans frais supplémentaires, ni de commission de performance.

Depuis 15 ans, Hedios est spécialiste des produits structurés avec plus de 600 millions d'euros collectés sur ses produits de conviction Gammes H.

Depuis la création des Gammes H en 2009, 113 supports sur 138 ont déjà été remboursés au 30 septembre 2024, avec une moyenne de rémunération nette de tous frais de 10,05 % par an (sur la base d'une hypothèse des frais liés au cadre d'investissement de 0,60 % par an et avant prélèvements sociaux et fiscalité) et une durée moyenne de détention de 2 ans (source Hedios).

Les supports Gammes H non encore remboursés bénéficient à leur échéance soit d'une garantie du capital investi, soit d'une protection conditionnelle en cas de baisse limitée de leur Indice de référence. Toutefois, ils demeurent exposés à un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et/ou à leur échéance.