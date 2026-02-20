HEDGEFLOW-Selon Goldman, les sélectionneurs d'actions des fonds spéculatifs souffrent de la chute des prix des technologies liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les sélectionneurs d'actions des fonds spéculatifs ont connu l'une de leurs pires périodes de trois semaines depuis le premier semestre 2022, selon une note de Goldman Sachs GS.N consultée par Reuters vendredi, alors que la chute des technologies liées à l'IA se poursuit cette année.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 18 % depuis le début de l'année, perdant plus de 1 200 milliards de dollars en valeur de marché, selon les données de LSEG.

Les fonds spéculatifs mondiaux qui choisissent des positions longues et courtes sur les actions ont perdu environ 2 % de ce que l'on appelle les "rendements alpha", c'est-à-dire les bénéfices qui proviennent d'un avantage commercial plutôt que de gains plus larges sur le marché.

Les fonds spéculatifs, qui facturent souvent des frais élevés, sont censés offrir à leurs investisseurs des rendements supérieurs à ceux du marché ou servir de couverture lorsque les marchés se replient.

Une position courte permet de gagner de l'argent lorsque la valeur des actifs diminue, tandis qu'une position longue est gagnante lorsque leur valeur augmente.

La position spéculative sur l'une des opérations les plus populaires auparavant concernant les actions de logiciels américains est maintenant tombée à un niveau record, selon la note de courtage de Goldman Sachs, qui suit les transactions des fonds spéculatifs auxquels elle prête de l'argent.

Ce mois-ci, les fonds spéculatifs ont procédé à des ventes nettes d'actions américaines au rythme le plus rapide depuis mars 2025, indique la note de Goldman Sachs, qui a été diffusée aux clients jeudi.

Les traders continuent à vendre à découvert des actions de logiciels tout en achetant des actions de sociétés qui fabriquent des puces et des composants électroniques liés à la technologie.

Les fonds spéculatifs sont également devenus baissiers sur les sociétés de consommation américaines, à la fois celles qui vendent des produits considérés comme essentiels et celles qui offrent des biens et des services qui bénéficient lorsque les consommateurs ont de l'argent supplémentaire à dépenser, a déclaré Goldman.

Les actions américaines du secteur de la santé ont été le secteur le plus acheté depuis le début de l'année jusqu'au 19 février, a déclaré Goldman.