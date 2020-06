Hedge Invest confie un fonds à Tellworth

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative Hedge Invest SGR, basée à Milan et Londres, a confié la gestion de la stratégie Long/short Equity Market Neutral, renommée HI European Market Neutral Fund, à Tellworth Investments. Cette boutique britannique a été fondée en octobre 2017 par Paul Marriage et John Warren, des anciens de Schroders et Cazenove Capital.

Le fonds HI European Market Neutral sera co-géré par Paul Marriage, le CIO de Tellworth, et Fred Batoua, gérant provenant de Chilton Investment.