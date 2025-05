Hedge funds : le Danemark dépasse la Suède en Europe du Nord

La Suède a longtemps été considérée comme le deuxième centre européen pour les hedge funds en termes d’actifs, derrière le Royaume-Uni. La ville de Stockholm a historiquement accueilli de nombreux hedge funds, comme Lynch Asset Management ou Brummer & Partners, illustre HedgeNordic , publication dédiée au secteur des hedge funds en Europe du Nord.

En termes de nombre de hedge funds actifs, la Suède continue de dominer l’Europe du Nord, même si le Danemark et la Norvège la talonnent. Mais pour les encours, les choses ont changé. Selon HedgeNordic , le Danemark vient de dépasser la Suède dans ce domaine, avec 15,27 milliards d’euros d’actifs à fin mars 2025, contre 15,26 milliards pour la Suède. Cette croissance a été tirée par de gros acteurs : Nordea Asset Management, qui supervise 6,3 milliards d’euros dans ses hedge funds multi-asset alpha et obligataires?; Danske Bank Asset Management avec 4,5 milliards d’euros dans des stratégies obligataires et quantitatives?; et Asgard Asset Management, gérant 1,7 milliard de dollars.

A fin mars 2025, le secteur des hedge funds en Europe du Nord pesait 35,4 milliards d’euros, contre 31,8 milliards d’euros fin 2023. Le montant réel est sans doute plus élevé, cette estimation ne prenant pas en compte entièrement certains mandats ou les nouveaux hedge funds.

De plus, HedgeNordic estime que le secteur nordique des hedge funds a le potentiel de gérer davantage d’actifs. En Finlande, seulement cinq investisseurs institutionnels allouent collectivement 25,7 milliards d’euros d’actifs à des hedge funds. Mais cet argent n’est presque pas confié à des gestionnaires nordiques?!

Laurence Marchal