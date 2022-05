Hedge funds et gérants quantitatifs peinent à trouver des données de haute qualité

(NEWSManagers.com) - Une nouvelle étude de SigTech, fournisseur britannique de technologies quantitatives pour gérants d’actifs et propriétaires de jeux de données, met en lumière les difficultés que rencontrent hedge funds systématiques et gestionnaires d’actifs quantitatifs vis-à-vis de la data. Cette recherche, publiée ce mardi et à laquelle 100 hedge funds systématiques et gérants quantitatifs ont participé, suggère qu’une majorité d’entre eux (68%) trouve assez ou très difficile de trouver des données « nettoyées » et validées. Moins d’un tiers (31%) ne jugent pas cette quête ardue.

L’accès à des données de haute qualité s’avère compliqué principalement sur le segment obligataire (58%), les actions (50%) et les matières premières (42%), selon les hedge funds systématiques et gérants quantitatifs sondés par SigTech. En matière de données sur des instruments financiers spécifiques, la data de haute qualité sur les instruments financiers à terme (forwards) est citée comme la plus difficile à obtenir par 59% des participants, suivie à 57% par la data liée au marché au comptant (cash/spot market) sur lequel les instruments de marché sont négociés pour une livraison et un règlement immédiats. Quelque 46% des sondés répondent aussi avoir des difficultés à trouver de la bonne data sur les futures.

Parmi les participants de l’étude, 28% font appel à plus de 10 fournisseurs de données quand 24% en utilisent sept à dix et 32%, quatre à six. Seulement 16% des sondés n’utilisent qu’un à trois fournisseurs de données. Une majorité de hedge funds systématiques et gérants quantitatifs (58%) disent aussi rencontrer des obstacles dans l’intégration de nouveaux jeux de données et pour 43% des sondés, il doit s’écouler entre un et trois mois avant que les nouveaux jeux de données soient totalement opérationnels dans leurs processus. Sur le temps nécessaire d’intégration des jeux de données, respectivement 5% et 1% des sondés jugent qu’il peut durer entre trois et six mois voire plus de six mois.

Budgets data à la hausse

L’étude de SigTech expose que 76% des sociétés sondées vont augmenter leur budget dédié à l’investissement dans les jeux de données dans les deux prochaines années. Le rapport souligne une autre tendance à la hausse, celle de l’externalisation des services liés à la data. Quelque 79% des participants à l’étude envisagent d’externaliser encore davantage ces services d’ici 2024.

Pour les sondés, le premier facteur qui alimente cette tendance croissante à l’externalisation est celui du manque d’expertise interne alors que les jeux de données disponibles se font de plus en plus niche. Le sujet de la réduction du temps de nettoyage et d’intégration de nouveaux jeux de données dans leurs processus les pousserait aussi à davantage externaliser. Les hedge funds systématiques et gérants quantitatifs estiment que les services pouvant être plus aisément externalisés concernent le processus négociation avec les fournisseurs de données (58%) et le nettoyage de données (54%).