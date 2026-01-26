information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 19:11

Hecla Mining progresse grâce à la vente de ses activités à Casa Berardi

26 janvier - ** Les actions du producteur d'argent Hecla Mining Company HL.N augmentent jusqu'à 5,56 % pour atteindre 33,58 dollars

** La société va vendre à Orezone Gold Corporation l'unité qui détient l'exploitation Casa Berardi au Québec (Canada)

** HL s'attend à recevoir un produit brut allant jusqu'à 593 millions de dollars, dont 160 millions de dollars en espèces et une contrepartie en actions d'environ 65,7 millions d'actions d'Orezone

** À la clôture, cette transaction est immédiatement relutive en termes de ROIC (Return on Invested Capital), selon le directeur général Rob Krcmarov

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** L'action a augmenté de 290,84 % en 2025