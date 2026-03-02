Hebdomadaire sur les actions américaines : Détresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans changement. Met à jour le graphique)

2 mars - ** Le S&P 500 .SPX est en baisse de 0,4%, les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, les craintes ravivées liées aux tarifs douaniers et les problèmes géopolitiques persistant .N

** Le Dow .DJI perd 1,3%, le Nasdaq Composite .IXIC plonge de 1% ** Le S&P 500 est toujours encadré par les moyennes mobiles avec une 100-DMA résiliente , tandis qu'une fourchette en contraction place le Nasdaq Composite .IXIC à la croisée des chemins

** En tout état de cause, les actions américaines terminent le mois de février sur une note négative, mais le graphique mensuel du Dow Jones brille encore ()

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR baisse à environ 3,95 %, son plus bas niveau depuis trois mois US/ . Rendement de référence du Trésor ; Sur le point de franchir la cascade?

** Il s'avère qu'une minorité de secteurs ressentent la tension: La technologie et les valeurs financières s'agitent, tandis que les valeurs refuges apportent du réconfort ** Les valeurs technologiques .SPLRCT perdent 2,2 %. First Solar FSLR.O glisse, les perspectives décevant , citant les retards de l'ère Trump dans l'octroi des permis Nvidia NVDA.O chute malgré de solides bénéfices ; les valeurs des semi-conducteurs s'affaiblissent AMD AMD.O bondit mardi suite à la conclusion d'un accord sur les puces d'une valeur de 60 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de 2%, mettant fin à une série de 10 semaines de hausse IBM IBM.N rebondit après sa pire journée depuis 2000 sur fond de craintes de perturbations liées à l'IA, mais subit tout de même une perte hebdomadaire de ~7% A l'inverse, Dell Technologies DELL.N bondit grâce aux prévisions de croissance des serveurs d'IA ** Les valeurs financières .SPSY perdent 2%. Le groupe démarre la semaine du mauvais pied, les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA ayant entamé le sentiment , puis s'effondre le vendredi sur fond de regain de risque de crédit et de craintes liées à la perturbation de l'IA

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK chute de plus de 5 %, l'indice KBW des banques régionales .KRX plonge de 7 % Du côté positif, la société de paiement Block XYZ.N monte en flèche, les investisseurs saluant les suppressions d'emplois et les prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 Et PayPal PYPL.O bondit après l'annonce d'un intérêt de rachat ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 0,5%. Home Depot HD.N augmente le mardi après que les bénéfices trimestriels ont dépassé les attentes , soutenu par la demande résiliente des entrepreneurs professionnels et des réparations à moindre coût Cependant, HD chute le mercredi suite aux prévisions annuelles de son rival Lowe's LOW.N inférieures aux estimations et aux commentaires négatifs des deux entreprises, ce qui fait baisser les constructeurs de maisons et les actions liées au logement

L'indice PHLX Housing .HGX perd plus de 2 % ** Les valeurs industrielles .SPLRCI baissent de 0,1%. Les actions des compagnies aériennes chutent alors que les prix du pétrole augmentent après que les Etats-Unis et l'Iran aient repoussé les négociations à la semaine prochaine

L'indice NYSE Arca Airline .XAL perd ~5% ** Communication Services .SPLRCL en hausse de 0,5%. Netflix

NFLX.O grimpe après s'être retiré de l'appel d'offres Warner Bros Discovery WBD.O , et Paramount Skydance PSKY.O monte en flèche en sortant vainqueur ** Les matériaux .SPLRCM ajoutent 1,3%. Céréales : En passe de récolter des gains importants? ** Energie .SPNY en hausse de 2%. Les valeurs pétrolières suivent la hausse des prix du brut alors que les négociations nucléaires entre les Etats-Unis et l'Iran sont prolongées

O/R ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 2,7%. J.M. Smucker SJM.N en hausse après le résultat trimestriel positif du propriétaire du beurre de cacahuète Jif et l'accord conclu avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management ** Utilities .SPLRCU en hausse de 2,9%. Constellation Energy

CEG.O en hausse après un bénéfice au T4 supérieur aux attentes grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données NextEra Energy NEE.N en hausse après la vente de 2 milliards de dollars d'obligations convertibles obligatoires ** Pendant ce temps, les baissiers de l'AAII atteignent leur plus haut niveau depuis 3 mois, et ce qu'une frappe américaine sur l'Iran pourrait signifier pour les marchés, selon le Carson Group

** La performance du SPX depuis le début de l'année: