Hebdomadaire sur les actions américaines : Détresse
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans changement. Met à jour le graphique)

2 mars - ** Le S&P 500 .SPX est en baisse de 0,4%, les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, les craintes ravivées liées aux tarifs douaniers et les problèmes géopolitiques persistant .N

** Le Dow .DJI perd 1,3%, le Nasdaq Composite .IXIC plonge de 1% ** Le S&P 500 est toujours encadré par les moyennes mobiles avec une 100-DMA résiliente , tandis qu'une fourchette en contraction place le Nasdaq Composite .IXIC à la croisée des chemins

** En tout état de cause, les actions américaines terminent le mois de février sur une note négative, mais le graphique mensuel du Dow Jones brille encore ()

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR baisse à environ 3,95 %, son plus bas niveau depuis trois mois US/ . Rendement de référence du Trésor ; Sur le point de franchir la cascade?

** Il s'avère qu'une minorité de secteurs ressentent la tension: La technologie et les valeurs financières s'agitent, tandis que les valeurs refuges apportent du réconfort ** Les valeurs technologiques .SPLRCT perdent 2,2 %. First Solar FSLR.O glisse, les perspectives décevant , citant les retards de l'ère Trump dans l'octroi des permis Nvidia NVDA.O chute malgré de solides bénéfices ; les valeurs des semi-conducteurs s'affaiblissent AMD AMD.O bondit mardi suite à la conclusion d'un accord sur les puces d'une valeur de 60 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de 2%, mettant fin à une série de 10 semaines de hausse IBM IBM.N rebondit après sa pire journée depuis 2000 sur fond de craintes de perturbations liées à l'IA, mais subit tout de même une perte hebdomadaire de ~7% A l'inverse, Dell Technologies DELL.N bondit grâce aux prévisions de croissance des serveurs d'IA ** Les valeurs financières .SPSY perdent 2%. Le groupe démarre la semaine du mauvais pied, les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA ayant entamé le sentiment , puis s'effondre le vendredi sur fond de regain de risque de crédit et de craintes liées à la perturbation de l'IA

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK chute de plus de 5 %, l'indice KBW des banques régionales .KRX plonge de 7 % Du côté positif, la société de paiement Block XYZ.N monte en flèche, les investisseurs saluant les suppressions d'emplois et les prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 Et PayPal PYPL.O bondit après l'annonce d'un intérêt de rachat ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 0,5%. Home Depot HD.N augmente le mardi après que les bénéfices trimestriels ont dépassé les attentes , soutenu par la demande résiliente des entrepreneurs professionnels et des réparations à moindre coût Cependant, HD chute le mercredi suite aux prévisions annuelles de son rival Lowe's LOW.N inférieures aux estimations et aux commentaires négatifs des deux entreprises, ce qui fait baisser les constructeurs de maisons et les actions liées au logement

L'indice PHLX Housing .HGX perd plus de 2 % ** Les valeurs industrielles .SPLRCI baissent de 0,1%. Les actions des compagnies aériennes chutent alors que les prix du pétrole augmentent après que les Etats-Unis et l'Iran aient repoussé les négociations à la semaine prochaine

L'indice NYSE Arca Airline .XAL perd ~5% ** Communication Services .SPLRCL en hausse de 0,5%. Netflix

NFLX.O grimpe après s'être retiré de l'appel d'offres Warner Bros Discovery WBD.O , et Paramount Skydance PSKY.O monte en flèche en sortant vainqueur ** Les matériaux .SPLRCM ajoutent 1,3%. Céréales : En passe de récolter des gains importants? ** Energie .SPNY en hausse de 2%. Les valeurs pétrolières suivent la hausse des prix du brut alors que les négociations nucléaires entre les Etats-Unis et l'Iran sont prolongées

O/R ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 2,7%. J.M. Smucker SJM.N en hausse après le résultat trimestriel positif du propriétaire du beurre de cacahuète Jif et l'accord conclu avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management ** Utilities .SPLRCU en hausse de 2,9%. Constellation Energy

CEG.O en hausse après un bénéfice au T4 supérieur aux attentes grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données NextEra Energy NEE.N en hausse après la vente de 2 milliards de dollars d'obligations convertibles obligatoires ** Pendant ce temps, les baissiers de l'AAII atteignent leur plus haut niveau depuis 3 mois, et ce qu'une frappe américaine sur l'Iran pourrait signifier pour les marchés, selon le Carson Group

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
200,1900 USD NASDAQ -1,71%
APOLLO GLB MGMT
104,520 USD NYSE -8,64%
BLOCK RG-A
63,670 USD NYSE +16,61%
CNSTLLTN ENER CO
329,8800 USD NASDAQ +1,95%
D R HORTON
160,400 USD NYSE +0,89%
DELL TECH RG-C
147,950 USD NYSE +21,79%
DJ TRANSPORT
19 689,19 Pts Index Ex -0,23%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 977,92 Pts Index Ex -1,05%
FIRST SOLAR
197,2000 USD NASDAQ -1,45%
HOME DEPOT
380,790 USD NYSE +1,48%
IBM
239,990 USD NYSE -0,83%
JM SMUCKER
115,960 USD NYSE -0,03%
KKR & CO
87,655 USD NYSE -6,35%
LENNAR RG-A
114,350 USD NYSE +2,13%
LOWE'S COM
264,560 USD NYSE +0,10%
META PLATFORMS
648,1800 USD NASDAQ -1,34%
NASDAQ Composite
22 668,21 Pts Index Ex -0,92%
NETFLIX
96,2400 USD NASDAQ +13,77%
NEXTERA ENERGY
93,750 USD NYSE +1,91%
NVIDIA
177,1900 USD NASDAQ -4,16%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,5100 USD NASDAQ +20,84%
PAYPAL HOLDINGS
46,2100 USD NASDAQ +1,49%
PULTEGROUP
137,230 USD NYSE +1,16%
S&P 500 INDEX
6 878,88 Pts CBOE -0,43%
USA BENCHMARK 10A
3,989 Rates -0,52%
WARNER BROS RG-A
28,1700 USD NASDAQ -2,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 12:01:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

