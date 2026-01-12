 Aller au contenu principal
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

12 janvier - ** Le S&P 500 .SPX gagne 1,6% alors que les données économiques et les affaires étrangères dominent les gros titres .N

** Le Dow .DJI grimpe de 2,3 % et le Nasdaq Composite

.IXIC ajoute 1,9 % ** Les contrats à terme sur le S&P 500 Escv1 commencent la semaine de façon stable après la grève au Venezuela ** Et les traders se demandaient si, en cette nouvelle année, le Dow Transports .DJT pourrait aider à maintenir l'élan ? En effet, le DJT a finalement rejoint le DJI en territoire record de clôture ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a légèrement baissé à 4,17 % sur la semaine. Cela crée une certaine pression en perspective

** Presque tous les secteurs progressent: Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des matériaux sont les plus agressifs, tandis que les services publics cèdent du terrain

** La consommation discrétionnaire .SPLRCD fait un bond de 5,8%. Les actions du secteur de l'immobilier récupèrent les pertes subies jeudi après les ventes massives liées à Trump Les constructeurs de maisons et les prêteurs hypothécaires bondissent le vendredi après que le Président a ordonné 200 milliards de dollars d'achats d'obligations dans le but de réduire les coûts et les taux. Lennar LEN.N et PulteGroup

PHM.N en hausse de 14% et 11%, respectivement, sur la semaine

L'indice PHLX Housing .HGX bondit de 8% A l'inverse, General Motors GM.N chute le vendredi, la société devant prendre une charge de 6 milliards de dollars sur le recul des véhicules électriques ** Les matériaux< .SPLRCM> progressent de 4,8%. Albemarle

ALB.N monte après que Berenberg ait relevé le PT pour le mineur de lithium Les mineurs d'or gagnent en raison des chiffres de l'emploi américains inférieurs aux prévisions et de l'incertitude générale

L'indice PHLX or/argent .XAU s'envole de ~9%, atteignant des records ** Les valeurs industrielles .SPLRCI augmentent de 2,5 %. Les actions du secteur de la défense se sont redressées le lundi après l'intervention militaire américaine au Venezuela Lockheed Martin LMT.N décolle le mardi après l'accord du Département de la Défense pour augmenter la capacité du PAC-3 Les valeurs de la défense bondissent jeudi, alors que Trump propose un budget de 1,5 trillion de dollars pour 2027, juste après avoir menacé de mettre un terme à leurs dividendes et rachats d'actions

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA.Z grimpe de ~5%, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-octobre de l'année dernière ** Services de communication< .SPLRCL> en hausse de 2,4%. Alphabet GOOGL.O en hausse; Scotiabank augmente le PT grâce à l'optimisme lié au cloud. Le titre atteint des records ** Energy .SPNY en hausse de 2,1%. Les raffineurs dont Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N gagnent après que le Secrétaire Wright ait déclaré que Washington vise à redémarrer les flux de pétrole vénézuélien ** Les valeurs financières .SPSY en hausse de 1,4%. Bien qu'AIG AIG.N s'affaiblisse alors que le directeur général Zaffino passe à la présidence exécutive

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a progressé de 1,2%, tandis que l'indice KBW des banques régionales .KRX a bondi de 3,6% ** Tech .SPLRCT en légère hausse. Les fabricants de puces mémoire tels que SanDisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O montent en flèche, les investisseurs pariant sur des hausses de prix en raison d'une pénurie d'approvisionnement Microchip Technology MCHP.O bondit grâce à l'amélioration de ses perspectives de ventes pour le troisième trimestre fiscal

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 3,7% Du côté négatif, First Solar FSLR.O perd 13 %, Jefferies ayant rétrogradé à " hold " en raison d'une " visibilité limitée en matière de réservations et de questions stratégiques émergentes " ** Pendant ce temps, malgré un nombre limité de baissiers, les investisseurs individuels pourraient perdre leur appétit pour le risque

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/01/2026 à 12:01:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

