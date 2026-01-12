Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

12 janvier - ** Le S&P 500 .SPX gagne 1,6% alors que les données économiques et les affaires étrangères dominent les gros titres .N

** Le Dow .DJI grimpe de 2,3 % et le Nasdaq Composite

.IXIC ajoute 1,9 % ** Les contrats à terme sur le S&P 500 Escv1 commencent la semaine de façon stable après la grève au Venezuela ** Et les traders se demandaient si, en cette nouvelle année, le Dow Transports .DJT pourrait aider à maintenir l'élan ? En effet, le DJT a finalement rejoint le DJI en territoire record de clôture ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a légèrement baissé à 4,17 % sur la semaine. Cela crée une certaine pression en perspective

** Presque tous les secteurs progressent: Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des matériaux sont les plus agressifs, tandis que les services publics cèdent du terrain

** La consommation discrétionnaire .SPLRCD fait un bond de 5,8%. Les actions du secteur de l'immobilier récupèrent les pertes subies jeudi après les ventes massives liées à Trump Les constructeurs de maisons et les prêteurs hypothécaires bondissent le vendredi après que le Président a ordonné 200 milliards de dollars d'achats d'obligations dans le but de réduire les coûts et les taux. Lennar LEN.N et PulteGroup

PHM.N en hausse de 14% et 11%, respectivement, sur la semaine

L'indice PHLX Housing .HGX bondit de 8% A l'inverse, General Motors GM.N chute le vendredi, la société devant prendre une charge de 6 milliards de dollars sur le recul des véhicules électriques ** Les matériaux< .SPLRCM> progressent de 4,8%. Albemarle

ALB.N monte après que Berenberg ait relevé le PT pour le mineur de lithium Les mineurs d'or gagnent en raison des chiffres de l'emploi américains inférieurs aux prévisions et de l'incertitude générale

L'indice PHLX or/argent .XAU s'envole de ~9%, atteignant des records ** Les valeurs industrielles .SPLRCI augmentent de 2,5 %. Les actions du secteur de la défense se sont redressées le lundi après l'intervention militaire américaine au Venezuela Lockheed Martin LMT.N décolle le mardi après l'accord du Département de la Défense pour augmenter la capacité du PAC-3 Les valeurs de la défense bondissent jeudi, alors que Trump propose un budget de 1,5 trillion de dollars pour 2027, juste après avoir menacé de mettre un terme à leurs dividendes et rachats d'actions

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA.Z grimpe de ~5%, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-octobre de l'année dernière ** Services de communication< .SPLRCL> en hausse de 2,4%. Alphabet GOOGL.O en hausse; Scotiabank augmente le PT grâce à l'optimisme lié au cloud. Le titre atteint des records ** Energy .SPNY en hausse de 2,1%. Les raffineurs dont Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N gagnent après que le Secrétaire Wright ait déclaré que Washington vise à redémarrer les flux de pétrole vénézuélien ** Les valeurs financières .SPSY en hausse de 1,4%. Bien qu'AIG AIG.N s'affaiblisse alors que le directeur général Zaffino passe à la présidence exécutive

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a progressé de 1,2%, tandis que l'indice KBW des banques régionales .KRX a bondi de 3,6% ** Tech .SPLRCT en légère hausse. Les fabricants de puces mémoire tels que SanDisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O montent en flèche, les investisseurs pariant sur des hausses de prix en raison d'une pénurie d'approvisionnement Microchip Technology MCHP.O bondit grâce à l'amélioration de ses perspectives de ventes pour le troisième trimestre fiscal

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 3,7% Du côté négatif, First Solar FSLR.O perd 13 %, Jefferies ayant rétrogradé à " hold " en raison d'une " visibilité limitée en matière de réservations et de questions stratégiques émergentes " ** Pendant ce temps, malgré un nombre limité de baissiers, les investisseurs individuels pourraient perdre leur appétit pour le risque

