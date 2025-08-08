 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Heartflow, soutenu par Bain Capital, fait des débuts fulgurants sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 août - ** Les actions de la société de technologie médicale Heartflow HTFL.O , soutenue par Bain Capital, ont bondi de 65,8 % lors de leur entrée sur le Nasdaq

** Les actions s'ouvrent à 28 dollars contre 19 dollars lors de l'introduction en bourse, ce qui valorise l'entreprise à près de 2,3 milliards de dollars ** HTFL a vendu jeudi 16,7 millions d'actions sur , au-dessus de la fourchette de 17 à 18 dollars par action, pour un produit brut de 316,7 millions de dollars, dans le cadre d'une introduction en bourse élargie ** HTFL, basée à Mountain View, Californie, a augmenté son offre et relevé la fourchette proposée plus tôt cette semaine, reflétant une forte demande

** HTFL est la troisième société de technologie médicale à être cotée à New York en moins d'un mois

** Fondée en 2007 sous le nom de Cardiovascular Simulation, Heartflow propose des produits basés sur l'IA qui aident les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiaques

** J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler ont été les principaux souscripteurs de l'offre

