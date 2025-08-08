Heartflow, soutenu par Bain Capital, devrait ouvrir en hausse pour ses débuts sur le Nasdaq

(Mises à jour)

8 août - ** L'action de la société de technologie médicale Heartflow HTFL.O , soutenue par Bain Capital, devrait s'ouvrir au-dessus du prix de l'offre lors de l'introduction en bourse sur le Nasdaq

** L'action devrait s'ouvrir à 25 dollars contre 19 dollars pour l'introduction en bourse

** HTFL a vendu jeudi 16,7 millions d'actions à au-dessus de la fourchette de 17 et 18 dollars l'unité, pour un produit brut de 316,7 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie

** HTFL, basée à Mountain View en Californie, a augmenté son offre et a relevé la fourchette proposée plus tôt cette semaine, reflétant une forte demande

** HTFL est la troisième société de technologie médicale à être cotée à New York en moins d'un mois

** Fondée en 2007 sous le nom de Cardiovascular Simulation, Heartflow propose des produits basés sur l'IA qui aident les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiaques

** J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler ont été les principaux souscripteurs de l'offre