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Heart Aerospace dévoile un avion hybride-électrique plus grand et décroche un contrat de 50 appareils auprès de JSX
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés d'un entretien avec un dirigeant tout au long du texte)

par Anshuman Tripathy

Heart Aerospace a dévoilé mercredi un avion régional hybride-électrique de 36 places dont la conception a été repensée et a annoncé que la compagnie de vols charter JSX s'était engagée à acheter 50 de ces appareils.

Cet accord d’achat, garanti par un acompte, s’appuie sur une lettre d’intention signée en 2023 avec JSX, société basée à Dallas qui exploite des vols régionaux au départ de terminaux privés, et comprend des droits d’achat pour 50 appareils supplémentaires.

Voici plus de détails:

* L'ES-36 repensé par Heart pourrait accueillir 36 passagers, contre 30 dans la version précédente, ce qui augmenterait la capacité de charge utile de 20%. Heart et JSX n'ont pas divulgué les conditions financières de leur accord.

* Anders Forslund, directeur général de Heart, a déclaré à Reuters que les compagnies aériennes clientes existantes, notamment United Airlines UAL.O et Air Canada AC.TO , devraient passer de l’ES-30 à l’ES-36.

* Heart, qui compte parmi ses investisseurs le groupe suédois de défense Saab SAABb.ST , construit actuellement le premier ES-36 de pré-production dans son usine de Los Angeles et prévoit son premier vol au cours du second semestre 2028, la mise en service étant prévue pour 2031 , sous réserve de la certification de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) américaine.

* M. Forslund a refusé de dévoiler la situation de trésorerie de l’entreprise, mais a indiqué qu’une levée de fonds supplémentaire serait nécessaire avant la mise en service de l’appareil.

* Alex Wilcox, directeur général de JSX, a déclaré que l’ES-36 pourrait rendre les liaisons court-courriers économiquement viables.

* Selon Heart, l’ES-36 est conçu pour fonctionner à des coûts inférieurs de 40% à ceux des avions régionaux conventionnels, une catégorie qui comprend des appareils tels que le CRJ-550 de Bombardier.

* L'appareil peut parcourir jusqu’à 125 miles en utilisant uniquement l’énergie de ses batteries, ou jusqu’à 745 miles en mode hybride grâce à des générateurs alimentés par des turbines à gaz.

* Cet accord met en évidence la volonté des constructeurs d’avions électriques et hybrides-électriques de proposer des solutions à faible coût et à faibles émissions pour les vols court-courriers entre les petits aéroports.

* La société Electra, basée en Virginie , développe également un avion hybride-électrique à neuf places , l’EL9 Ultra Short, dont le premier vol est prévu début 2028.

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1 commentaire

  • 19:02

    ils feront leurs vols commerçiaux avant les avions à hydrogène

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