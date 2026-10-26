 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HealthSpan Partners met la main sur Surgery Partners
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 15:20

Ajouter Boursorama à vos sources

HealthSpan Partners, entité affiliée au groupe hospitalier américain Bon Secours Mercy Health (BSMH), a conclu un accord définitif pour acquérir l'exploitant de centres de chirurgie ambulatoire Surgery Partners. L'opération valorise la cible à une valeur d'entreprise d'environ 5,7 milliards de dollars.

Ce rapprochement vise à répondre à la demande croissante de soins extra-hospitaliers et de séjours chirurgicaux courts. Surgery Partners apportera un réseau de plus de 200 sites répartis dans 30 Etats américains, environ 5 000 médecins affiliés et une présence sur plusieurs spécialités majeures.

À l'issue de l'opération, Surgery Partners conservera son nom, sa marque, son siège et ses activités actuelles. L'entité demeurera laïque, sans rattachement confessionnel aux ministères catholiques de BSMH.

Pour cette opération, les actionnaires de Surgery Partners, à l'exception des entités affiliées à Bain Capital Private Equity, recevront 23,50 dollars en numéraire par action.

Bain Capital, premier actionnaire du groupe avec environ 39% du capital, s'est engagé à voter en faveur du rachat et réinvestira l'intégralité de sa participation (rollover) au capital de la nouvelle entité de contrôle, restant ainsi un partenaire capitalistique de référence aux côtés d'HealthSpan Partners.

La finalisation du rachat est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve du vote des actionnaires et de l'accord des autorités de régulation. L'opération entraînera le retrait de Surgery Partners de la cote du Nasdaq.

Valeurs associées

SURGERY PARTNERS
23,2500 USD NASDAQ +47,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres de la diaspora ukrainienne tiennent des pancartes formant le nom "Oleshky" (Olechky) devant l'ambassade américaine à Varsovie, le 6 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Ukraine : une trêve à Olechky en vue d'une opération humanitaire
    information fournie par AFP 27.10.2026 05:55 

    Un cessez-le-feu annoncé par Melania Trump en vue d'une opération humanitaire a débuté mardi matin autour d'Olechky, ville isolée du sud de l'Ukraine sous occupation russe et en proie à des pénuries. Au-delà de cette trêve très localisée acceptée par les deux camps ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 26/10/2026
    Top 5 IA du 26/10/2026
    information fournie par Libertify 27.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La société australienne SCX.ai conclut un partenariat avec SpaceX
    information fournie par Reuters 27.10.2026 04:43 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite

  • Le président de gauche Lula brandit un drapeau lors d'un discours de victoire au second tour de la présidentielle devant ses partisans à Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, le 25 octobre 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Brésil : le parti de Flavio Bolsonaro reconnaît la victoire surprise de Lula
    information fournie par AFP 27.10.2026 03:11 

    Le parti du candidat conservateur Flavio Bolsonaro a reconnu lundi la réélection surprise du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la tête du Brésil, à l'issue d'un scrutin que Donald Trump a qualifié de "truqué". Flavio Bolsonaro lui-même n'a pas reconnu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,66 -0,41%
CAC 40
7 847,32 +0,83%
Or
4 010,87 -0,06%
EUR/USD SPOT
1,11693 -0,05%
TOTALENERGIES
83,84 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank