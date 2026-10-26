HealthSpan Partners met la main sur Surgery Partners

HealthSpan Partners, entité affiliée au groupe hospitalier américain Bon Secours Mercy Health (BSMH), a conclu un accord définitif pour acquérir l'exploitant de centres de chirurgie ambulatoire Surgery Partners. L'opération valorise la cible à une valeur d'entreprise d'environ 5,7 milliards de dollars.

Ce rapprochement vise à répondre à la demande croissante de soins extra-hospitaliers et de séjours chirurgicaux courts. Surgery Partners apportera un réseau de plus de 200 sites répartis dans 30 Etats américains, environ 5 000 médecins affiliés et une présence sur plusieurs spécialités majeures.

À l'issue de l'opération, Surgery Partners conservera son nom, sa marque, son siège et ses activités actuelles. L'entité demeurera laïque, sans rattachement confessionnel aux ministères catholiques de BSMH.

Pour cette opération, les actionnaires de Surgery Partners, à l'exception des entités affiliées à Bain Capital Private Equity, recevront 23,50 dollars en numéraire par action.

Bain Capital, premier actionnaire du groupe avec environ 39% du capital, s'est engagé à voter en faveur du rachat et réinvestira l'intégralité de sa participation (rollover) au capital de la nouvelle entité de contrôle, restant ainsi un partenaire capitalistique de référence aux côtés d'HealthSpan Partners.

La finalisation du rachat est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve du vote des actionnaires et de l'accord des autorités de régulation. L'opération entraînera le retrait de Surgery Partners de la cote du Nasdaq.