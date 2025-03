HealthEquity envisage le pire jour depuis 2021 après des résultats décevants et des prévisions décevantes

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière à l'ouverture du marché)

19 mars - ** Les actions de HealthEquity (HQY.O) ont chuté de 20,1 % à 81,16 $ après l'(du compte d'épargne santé (HSA) Les bénéfices trimestriels du gestionnaire de l'), décevants, prévisions décevantes

** Les actions HQY enregistrent la plus forte baisse quotidienne depuis le 7 décembre 2021 et atteignent leur plus bas niveau depuis plus de cinq mois * * La société basée à Draper, dans l'Utah, a annoncé mardi soir une croissance de 19 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, à 311,8 millions de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 69 cents. Le consensus tablait sur un chiffre d'affaires de 306,1 millions de dollars et un bénéfice de 72 cents, selon le LSEG

** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la société a déclaré que la marge brute et les marges du trimestre avaient été affectées par ~17 millions de dollars de coûts de services supplémentaires liés à la cybersécurité et à la prévention de la fraude ** Pour l'exercice 2026, il a prévu un chiffre d'affaires de 1,28 à 1,31 milliard de dollars et un BPA ajusté de 3,57 à 3,74 dollars. Les points médians des deux fourchettes étaient inférieurs à l' , ce que les analystes avaient prévu

** Co a déclaré avoir ajouté un million de nouveaux comptes HSA au cours de l'exercice 25, un chiffre record, pour atteindre près de 10 millions au 31 janvier, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière, avec un total d'actifs de 32,1 milliards de dollars sur ces comptes, soit une augmentation de 27 % en glissement annuel

** Sur les 14 analystes qui couvrent HQY, la répartition des recommandations est de 13 « achat fort » ou « achat » et 1 « conserver »; la médiane des objectifs de cours est de 116 $ - données LSEG

** Avec le mouvement de la séance, le titre a baissé d'environ 15 % depuis le début de l'année, contre une baisse d'environ 8 % pour l'indice Nasdaq Composite