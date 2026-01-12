HealthEquity chute après que les perspectives pour 2027 ont manqué les estimations

12 janvier - ** Les actions de HealthEquity HQY.O , gestionnaire de comptes d'épargne santé (HSA), ont chuté de 8,5 % lundi pour atteindre leur plus bas niveau en huit mois, à 86,19 dollars, après que les prévisions annuelles se soient révélées légèrement inférieures au consensus

** Les actions de HQY enregistrent la plus forte perte quotidienne en pourcentage depuis mars ** La société basée à Draper, dans l'Utah, a déclaré lundi qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 1,38 à 1,41 milliard de dollars pour l'exercice 2027, contre une estimation moyenne des analystes de 1,41 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** L'entreprise prévoit également une marge Ebitda ajustée pour 2027 de 43,8%-44,3% et un rendement sur les liquidités de HSA d'environ 3,75%

** Wall Street prévoyait une marge d'Ebitda de 44,5% ** La société a réaffirmé ses prévisions précédentes pour l'exercice 2026 se terminant le 31 janvier, et a déclaré dans un communiqué qu'elle était "positionnée pour conduire une croissance durable et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires"

** Avec le mouvement de lundi, les actions HQY ont baissé de ~14% au cours de l'année écoulée

** Sur les 16 analystes qui couvrent le titre, la répartition des recommandations est la suivante: 14 " achat fort " ou " achat ", 1 " maintien " et 1 " vente "; PT médian de 125 $ - LSEG