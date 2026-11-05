Health Rounds : un nouveau test sanguin atteint le niveau de référence pour le diagnostic des maladies hépatiques

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant deux études présentées lors du Liver Meeting, le congrès annuel de l’Association américaine pour l’étude des maladies du foie , qui a débuté jeudi à Denver.

La "biopsie liquide" permet de déterminer le stade d’une maladie hépatique à partir d’un échantillon sanguin

Un test sanguin expérimental permet de déterminer avec précision le stade de la maladie hépatique chronique des patients, ont rapporté jeudi des chercheurs lors du congrès de l’AASLD à Denver.

Les performances de ce test sur des échantillons sanguins de routine ont égalé celles de l’élastographie par résonance magnétique, la méthode non invasive la plus précise pour évaluer les maladies hépatiques.

L’élastographie par résonance magnétique (MRE) est toutefois largement réservée aux centres spécialisés et aux essais cliniques.

Si les analyses sanguines actuellement disponibles permettent de détecter un cancer du foie, elles ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure le foie des patients est affecté par une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une affection caractérisée par une inflammation et une cicatrisation pouvant évoluer vers une cirrhose et une insuffisance hépatique.

À l’heure actuelle, la détermination du stade de la MASH nécessite une élastographie par résonance magnétique ou une biopsie hépatique.

Le nouveau test, LiquidTransformer de Hepta, analyse la biologie hépatique à partir de l’ADN circulant dans le sang.

"Depuis des années, l’imagerie par MRE est la référence non invasive sur laquelle nous nous appuyons dans nos recherches. C’est le moyen le plus précis dont nous disposons pour déterminer le stade de la fibrose hépatique sans recourir à une biopsie", a déclaré dans un communiqué le Dr Rohit Loomba, de l’Université de Californie à San Diego, conseiller médical et scientifique en chef d’Hepta.

En collaboration avec Hepta et Madrigal Pharmaceuticals

MDGL.O , qui commercialise le Rezdiffra, premier traitement approuvé contre le MASH, les chercheurs ont démontré que ce test permettait de déterminer avec précision le stade des lésions hépatiques des patients et d’identifier ceux qui étaient éligibles au traitement.

Dans d’autres expériences, cette technologie a également permis de distinguer les trois formes de stéatose hépatique: la MASLD, due à un dysfonctionnement métabolique; l’ALD, due à la consommation d’alcool; et la MetALD, où les deux facteurs coexistent.

Chez les patients recevant le semaglutide, un médicament à base de GLP-1, LiquidTransformer a détecté des modifications moléculaires attribuables au médicament. Le semaglutide — commercialisé par Novo Nordisk NOVOb.CO sous le nom de Wegovy pour la perte de poids et d’Ozempic pour le diabète — est connu pour ses effets bénéfiques sur le foie et a été approuvé aux États-Unis pour le traitement du MASH. Il n’a pas encore été établi si ce médicament exerce des effets indépendants sur le foie, sans rapport avec la perte de poids.

Dans l’ensemble, lors de six présentations distinctes à l’AASLD, LiquidTransformer s’est révélé presque aussi précis que la MRE et même plus précis que les alternatives de deuxième intention, telles qu’une méthode d’échographie appelée "élastographie transitoire contrôlée par vibration" et un autre test sanguin appelé "test amélioré de fibrose hépatique".

"Voir un test sanguin se rapprocher de la précision diagnostique de la MRE et surpasser (d’autres alternatives) pour déterminer l’éligibilité au traitement constitue une véritable avancée, car il s’agit d’un besoin important non satisfait compte tenu de la plus grande disponibilité et de l’accès plus large à un test sanguin", a déclaré Loomba.

Un médicament d’Ipsen améliore le taux d’une enzyme hépatique difficile à contrôler

La plupart des patients atteints d’une maladie hépatique inflammatoire qui n’avaient pas répondu complètement au traitement habituel ont connu une amélioration significative de leur fonction hépatique après avoir reçu l'Iqirvo d'Ipsen

IPN.PA , selon les données d’un essai clinique de phase avancée.

L’étude a évalué l’Iqirvo en tant que traitement de deuxième intention chez 92 patients atteints de cholangite biliaire primitive qui présentaient encore des taux légèrement à modérément élevés d’une enzyme hépatique appelée phosphatase alcaline, ou ALP, malgré un traitement à l’acide ursodésoxycholique.

Des taux d’ALP supérieurs à la normale ont été associés à une maladie active et à un besoin accru de transplantation hépatique, tandis que la normalisation est associée à une meilleure survie sans complications, ont noté les chercheurs.

Au bout d’un an d’essai, 85,3 % des patients recevant l’Iqirvo ont atteint des taux d’ALP normaux, contre 23,3 % chez ceux recevant un placebo, comme les chercheurs prévoient de le présenter lors du congrès sur le foie.

La réduction moyenne de l’ALP par rapport à la valeur initiale était de 36,5 % avec l’Iqirvo contre 4,2 % avec le placebo. Ces données ont également été publiées jeudi dans la revue *Hepatology* .

Un plus grand nombre de patients traités par Iqirvo, dont le nom chimique est l’elafibranor, ont vu plusieurs paramètres biologiques hépatiques revenir à la normale, notamment l’ALP, la bilirubine totale, d’autres enzymes, l’albumine et le rapport international normalisé (INR), un marqueur de l’activité de la coagulation sanguine.

Un éditorial publié en marge de l’étude souligne que, bien que les résultats montrent qu’Iqirvo peut entraîner une réduction de l’ALP même lorsque le niveau de départ n’est pas particulièrement élevé, ils ne démontrent pas encore que cela modifie l’évolution de la maladie chez les patients, soulage les symptômes ou justifie clairement les risques chez les patients à faible risque.

"La question qui se pose désormais n’est plus de savoir si la normalisation de l’ALP peut être obtenue, mais chez quels patients cette normalisation modifie suffisamment les résultats cliniques à long terme pour justifier une intensification du traitement", a écrit le Dr Raj Vuppalanchi, de la faculté de médecine de l’université de l’Indiana, dans cet éditorial.