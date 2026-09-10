HDF Energy s'associe à Pertamina en Indonésie

HDF Energy annonce que sa filiale PT HDF Energy Indonesia a signé un Joint Study Development Agreement (JSDA) avec PT Pertamina New & Renewable Energy, branche du groupe énergétique public indonésien Pertamina, posant les bases du développement de projets et de la production d'électricité renouvelable en Indonésie.

Dans ce cadre, les deux entreprises développeront conjointement des projets d'énergie renouvelable intégrant de l'hydrogène vert, contribuant à renforcer l'indépendance énergétique de l'Indonésie et à décarboner le système électrique du pays.

Le JSDA couvre notamment la poursuite du développement du portefeuille de projets Renewstable déjà initiés par HDF Energy dans l'est de l'Indonésie, avec une exclusivité réciproque pour les projets situés dans certains districts de Nusa Tenggara Est et de Papouasie.

Les centrales électriques Renewstable associent des sources d'énergie renouvelable intermittentes, solaires ou éoliennes, à un stockage important sur site sous forme d'hydrogène vert, produisant ainsi une électricité propre, stable et disponible en continu.

Par ailleurs, cette collaboration explorera d'autres applications possibles de l'hydrogène, notamment dans le secteur industriel. Ce JSDA renforce la présence de HDF Energy en Indonésie, où l'entreprise française opère depuis 2020.