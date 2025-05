HDF Energy : Olivier Machet nommé directeur stratégie et partenariats

(AOF) - HDF Energy (Hydrogène de France), acteur mondial dans le développement de grandes infrastructures hydrogène et de piles à combustible de forte puissance, annonce la nomination d’Olivier Machet en tant que directeur stratégie et partenariats. Basé au siège de l’entreprise à Bordeaux, Olivier Machet aura pour principales missions de piloter la mise en œuvre du projet industriel de piles à combustible hydrogène de forte puissance, soutenu par l’État français dans le cadre du programme européen PIIEC, afin de répondre à la demande croissante mondiale de solutions de décarbonation.

Il devra aussi accélérer la commercialisation des solutions de décarbonation proposées par HDF, notamment sur les marchés de la mobilité lourde ferroviaire et maritime, ainsi que des carburants de synthèse, en s'appuyant sur les équipes locales de HDF et des partenariats financiers, technologiques et industriels.

Il aura pour mission de renforcer les relations institutionnelles de l'entreprise, en France comme à l'international, pour soutenir la stratégie de croissance de HDF.

Âgé de 50 ans, Olivier Machet est ingénieur diplômé de l'INSA Lyon et de l'IFP School, et titulaire d'un MBA de HEC. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'énergie. Après un début de carrière chez GRDF, il rejoint Storengy (groupe GDF Suez) où il dirige successivement plusieurs sites industriels classés SEVESO, puis accède à la direction technique. Depuis huit ans, au sein du groupe Engie, il consacre son expertise au développement de projets hydrogène, de power-to-x et de carburants alternatifs durables, en particulier pour l'aviation.

AOF - EN SAVOIR PLUS