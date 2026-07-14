HCA revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices, les pertes liées à la couverture Obamacare entraînant une augmentation du nombre de patients non assurés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 5, 6 et 9, ainsi qu'un graphique) par Sriparna Roy et Christy Santhosh

HCA Healthcare HCA.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant une augmentation du nombre de patients non assurés, principalement ceux qui ont renoncé à leur couverture dans le cadre des régimes « Obamacare ».

Les Américains se désinscrivent cette année de ces régimes — mis en place dans le cadre de l’Affordable Care Act de l’ancien président Barack Obama —, car beaucoup ont du mal à payer leurs cotisations suite à la fin des subventions supplémentaires instaurées pendant la pandémie de COVID-19.

Les adhésions à « Obamacare » ont chuté de 13 % cette année, et les hôpitaux sont désormais confrontés à une baisse du nombre d’interventions chirurgicales non urgentes et d’examens diagnostiques, alors même que les coûts augmentent en raison de la prise en charge non rémunérée d’un plus grand nombre de patients non assurés.

L’action de HCA, le plus grand opérateur hospitalier à but lucratif des États-Unis, a chuté de 6 % en début de séance, tandis que celle de Tenet THC.N , un concurrent de plus petite taille, a reculé de plus de 2 %. L’action d’Universal Health Services UHS.N a quant à elle perdu 5 %.

“Cette nouvelle alimente les craintes des investisseurs quant à l’impact que les nouvelles mesures réglementaires pourraient avoir sur HCA et sur la trajectoire de croissance des bénéfices à court terme du reste du secteur hospitalier, après plusieurs années d’excellents résultats liés à une forte augmentation du recours aux soins médicaux”, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

“La dynamique s’essouffle donc, et ce changement laisse présager un impact potentiellement plus marqué que ce à quoi s’attendaient les investisseurs pour 2027-2028, lorsque les réductions des dépenses de Medicaid et des paiements complémentaires entreront en vigueur.”

UN CHOC LIÉ À LA PERTE DE COUVERTURE PLUS GRAVE QUE PRÉVU

Au deuxième trimestre, le nombre d’interventions chirurgicales avec hospitalisation dans les mêmes établissements de HCA a reculé de 2,3 % et celui des interventions chirurgicales ambulatoires de 3,4 %.

HCA table désormais sur un bénéfice annuel par action compris entre 28,7 et 30,5 dollars, contre une fourchette de prévisions précédente de 29,1 à 31,5 dollars.

“Nous pensons que le marché s’inquiétait déjà de ces pressions, mais nous estimons que la situation s’est avérée légèrement pire que prévu”, a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

Selon les analystes, ce ralentissement des interventions chirurgicales pourrait constituer un facteur potentiellement positif pour les assureurs.

HCA a estimé que ce report des patients avait eu un impact défavorable d’environ 400 millions de dollars au deuxième trimestre, dont une augmentation de 75 millions de dollars liée à son estimation précédente pour le premier trimestre.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire de 20,23 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 19,43 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

HCA tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre le 24 juillet.