HCA revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison de l'augmentation du nombre de patients non assurés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et d'une mise à jour sur le cours de l'action)

HCA Healthcare HCA.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant une augmentation du nombre de patients non assurés, principalement ceux qui ont perdu leur couverture dans le cadre des régimes « Obamacare ».

Les Américains se désinscrivent cette année des régimes mis en place dans le cadre de l’Affordable Care Act de l’ancien président Barack Obama, car beaucoup ont du mal à payer leurs cotisations suite à la fin des subventions supplémentaires instaurées pendant la pandémie de COVID-19.

Les adhésions à « Obamacare » ont chuté de 13 % cette année, et les hôpitaux sont désormais confrontés à une baisse du nombre d’interventions chirurgicales non urgentes et des examens diagnostiques, alors même que leurs coûts augmentent en raison des soins non rémunérés prodigués à un nombre croissant de patients non assurés.

L’action de HCA, le plus grand opérateur hospitalier américain à but lucratif, a chuté de 6 % en début de séance, tandis que celle de Tenet THC.N , un concurrent de plus petite taille, a reculé de plus de 2%.L’actiond’Universal Health Services UHS.N a quant à elle perdu 5 %.

« Nous considérons l’annonce d’aujourd’hui comme décevante et nettement inférieure aux attentes déjà revues à la baisse », a déclaré Andrew Mok, analyste chez Barclays.

Au deuxième trimestre, l’opérateur hospitalier a enregistré une hausse de 2,5 % des admissions dans les mêmes établissements, tandis que le nombre d’interventions chirurgicales en hospitalisation et en ambulatoire a reculé.

HCA table désormais sur un bénéfice annuel par action compris entre 28,7 et 30,5 dollars, contre une fourchette de prévisions précédente de 29,1 à 31,5 dollars.

La société a estimé que cette évolution de la fréquentation des patients avait eu un impact défavorable d’environ 400 millions de dollars au deuxième trimestre. Ce chiffre inclut une augmentation d’environ 75 millions de dollars liée à l’estimation précédente de HCA concernant l’impact de la bourse d’assurance maladie au premier trimestre.

La chaîne hospitalière a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 77 milliards et 79,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 76,5 milliards et 80 milliards de dollars.

Elle a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire de 20,23 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux prévisions moyennes des analystes qui s’établissaient à 19,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

HCA tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre le 24 juillet.