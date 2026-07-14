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HCA Healthcare recule après avoir signalé une hausse du nombre de patients non assurés
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N reculent de 7,8 % à 368 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que davantage de patients ont perdu leur couverture sur la plateforme d'assurance maladie, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de patients non assurés au deuxième trimestre

** HCA abaisse ses prévisions de BPA pour 2026 à une fourchette de 28,70 $ à 30,50 $, contre 29,10 $ à 31,50 $ précédemment; ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice sont désormais comprises entre 77,0 milliards $ et 79,5 milliards $, contre une fourchette de 76,5 milliards $ à 80,00 milliards $ auparavant

** Le chiffre d’affaires préliminaire du deuxième trimestre s’élève à 20,23 milliards de dollars, contre 18,61 milliards un an plus tôt, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 19,43 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société comptabilise environ 400 millions de dollars de bénéfices supplémentaires provenant des programmes de paiements complémentaires de Medicaid, principalement liés à la Floride

** Les opérateurs hospitaliers concurrents Tenet Healthcare

THC.N , Universal Health Services UHS.N et Community Health Systems CYH.N sont tous en baisse d’environ 2 % avant l’ouverture du marché

** Depuis la dernière clôture, HCA affiche une baisse d’environ 16 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

COMM HEALTH SYST
3,330 USD NYSE -4,17%
HCA HEALTHCARE
362,645 USD NYSE -7,21%
TENET HEALTHCARE
184,600 USD NYSE -5,19%
UNIV HEALTH SERV-B
144,250 USD NYSE -5,58%
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