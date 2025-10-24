HCA Healthcare progresse grâce au relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels et à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N augmentent de 1,5 % à 447 $

** La société relève ses perspectives de bénéfices pour l'exercice de 27 à 28 dollars par action, contre 25,50 à 27 dollars précédemment

** Co annonce des revenus de 19,2 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 18,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le groupe affiche un bénéfice ajusté de 6,96 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation de 5,72 $

** En incluant le mouvement de la séance, l'action HCA a augmenté de 44,4 % depuis le début de l'année