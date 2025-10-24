HCA Healthcare progresse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels et dépassé ses résultats du troisième trimestre

24 octobre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N augmentent de 4,2 % à 458,5 $ avant le marché ** La société relève ses perspectives de bénéfices pour l'exercice à 27 à 28 dollars par action, contre une prévision antérieure de 25,50 à 27 dollars par action

** Co annonce des revenus de 19,2 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 18,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le groupe affiche un bénéfice ajusté de 6,96 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 5,72 dollars par action

** À la dernière clôture, l'action HCA était en hausse de 46 % depuis le début de l'année