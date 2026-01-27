 Aller au contenu principal
HCA Healthcare prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations pour 2026 grâce à la demande de services de soins médicaux
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HCA Healthcare HCA.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, car il s'attend à une baisse des coûts et à une demande robuste pour ses services de soins médicaux.

La société prévoit un bénéfice pour 2026 compris entre 29,10 et 31,50 dollars par action, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 29,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

