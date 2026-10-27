HCA Healthcare : hausse des revenus trimestriels mais le bénéfice net en baisse

Au troisième trimestre, l'opérateur hospitalier américain a enregistré un chiffre d'affaires de 19,849 milliards de dollars, en hausse de 3,6% par rapport aux 19,161 milliards de dollars réalisés sur la même période un an plus tôt.

En parallèle, le bénéfice net part du groupe s'est établi à 1,579 milliard de dollars, en repli de 3,9%. De son côté, le bénéfice par action dilué a progressé de 4,5%, à 7,27 dollars, soutenu notamment par un gain de 13 millions de dollars lié à la cession d'établissements. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 3,918 milliards de dollars, en légère progression de 1,2%.

HCA Healthcare a précisé que les performances du trimestre avaient été marquées par une modification défavorable du profil des payeurs, liée à la hausse des volumes de patients non assurés, consécutive à des pertes de couverture sur les plateformes publiques d'assurance santé. La société chiffre l'impact négatif de cette évolution à environ 400 millions de dollars sur son bénéfice avant impôts.

L'entreprise, qui s'appuie sur la maîtrise de ses coûts et la résilience de son modèle, anticipe désormais que ses résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice se situeront dans la moitié supérieure de la fourchette de ses prévisions.