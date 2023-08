Hayfin lève 6 milliards d’euros pour un fonds crédit dédié aux entreprises européennes

- Hayfin Capital Management, une société de gestion alternative britannique, annonce avoir obtenu des engagements de capitaux supérieurs à son objectif de 6 milliards d’euros pour Hayfin Direct Lending Fund IV. La levée de fonds comprend aussi certains véhicules d’investissement connexes. Hayfin s’attend à lever près de 7 milliards d’euros pour cette stratégie d’ici la fin de l’année. Elle consiste à financer des entreprises de taille moyenne en Europe via des prêts senior sécurisés sur le marché primaire et secondaire. Hayfin précise que cette levée de fonds a attiré des engagements de capitaux de la part d’un large éventail d’investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale, y compris des LPs nouveaux et existants, comprenant des fonds de pension publics et privés, des institutions financières, des compagnies d’assurance, des fonds souverains, des fonds de fonds, des fonds de dotatios, des consultants et des family offices. Il s’agit d’une levée de fonds record pour la stratégie phare de crédit privé de Hayfin et de la plus importante levée de fonds de la société à ce jour, dépassant les 5 milliards d’euros levés pour le précédent millésime de la stratégie de prêt direct en 2020.La société revendique plus de 35 milliards d’euros de capital investis dans plus de 470 entreprises en crédit privé depuis sa création en 2009. Elle dispose de 12 bureaux de représentation dans le monde.

Réjane Reibaud