Hawaiian Electric se prépare à des coupures de courant à l'approche d'une tempête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Hawaiian Electric:
* INVITE SES CLIENTS À SE PRÉPARER À D'ÉVENTUELLES COUPURES DE COURANT PROLONGÉES EN RAISON DU PUISSANT SYSTÈME TEMPÉTUEUX QUI S'APPROCHE DE L'ÉTAT
* RENFORCE SES EFFECTIFS ET MET DES ÉQUIPES EN ALERTE POUR LE RÉTABLISSEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
* SELON LA TRAJECTOIRE ET L'INTENSITÉ FINALES DE LA TEMPÊTE, LES DOMMAGES AUX INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES POURRAIENT ÊTRE CONSIDÉRABLES
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