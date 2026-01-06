 Aller au contenu principal
Hawaiian Electric conclut un accord de 47,75 millions de dollars avec ses actionnaires concernant les incendies de Maui
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 00:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hawaiian Electric Industries HE.N a conclu un accord de 47,75 millions de dollars avec des actionnaires qui l'accusaient de les avoir trompés sur ses protocoles de prévention des incendies et de sécurité avant les incendies de 2023 à Hawaï.

Un accord préliminaire a été déposé lundi auprès du tribunal de district de San Francisco et doit être approuvé par un juge.

Les actionnaires ont déclaré qu'Hawaiian Electric avait faussement prétendu qu'elle prenait des mesures appropriées pour réduire le risque que ses poteaux électriques déclenchent des incendies de forêt, en particulier dans l'ouest de Maui où la propagation de l'herbe sèche a effectivement créé des "bottes de foin hautement inflammables tout autour d'une zone peuplée".

Hawaiian Electric a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement, comme le montrent les documents judiciaires. Elle a mis de l'argent de côté pour le règlement au cours du troisième trimestre de l'année dernière et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les assureurs fournissent un financement, comme l'indique un document réglementaire. Hawaiian Electric n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Des incendies de forêt provoqués par le vent ont éclaté en août 2023 à Hawaï, principalement sur l'île de Maui, et ont détruit une grande partie de la station balnéaire historique de Lahaina. Plus de 100 personnes sont mortes. La société Hawaiian Electric, basée à Honolulu, a accepté en août 2024 de contribuer à hauteur de 1,99 milliard de dollars à un règlement d'environ 4 milliards de dollars pour indemniser les victimes des incendies. Cet accord attend l'approbation finale du tribunal.

