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Hawaiian Airlines renforce sa capacité sur les liaisons inter-îles
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Hawaiian Airlines a annoncé mardi qu’elle allait retirer de sa flotte ses 19 Boeing 717, tous âgés de plus de 20 ans, pour les remplacer par des jets 737 Next Generation (NG) plus spacieux, à partir de 2028, afin de répondre à la demande croissante sur les vols inter-îles de courte distance.

Les 737 NG comptent environ 160 sièges, contre 128 pour les 717. La compagnie aérienne a besoin de cette capacité supplémentaire en milieu de journée, a déclaré à Reuters la directrice générale d’Hawaiian, Diana Birkett Rakow, lors d’une interview.

Alaska Airlines ALKAIR.UL , propriétaire de Hawaiian Airlines, a également annoncé qu’elle allait presque doubler sa capacité de fret grâce à la location de quatre 737 cargo. Ces appareils devraient entrer en service pour Alaska en 2028 et porteront la flotte de fret d’Alaska de cinq à neuf appareils.

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