Havas: soutenu par Goldman Sachs, qui initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - L'action Havas s'adjuge plus de 4% vendredi en Bourse dans le sillage d'une de note de Goldman Sachs, qui a initié le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat.



L'analyste estime que le titre du groupe de publicité et de communication présente un profil risque/rendement séduisant au vu de son PER 2026 de 6,5x, qui fait apparaître une décote de 31% par rapport aux 'Big 5' des principales agences mondiales (WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic et Dentsu).



Goldman dit également percevoir un potentiel baissier limité au vu de la faible exposition du groupe au marché américain, de son positionnement sur le secteur de la santé, de sa forte implantation locale et régionale, de ses gains de nouveaux contrats et de la solidité de son bilan.



D'après l'intermédiaire, Havas devrait afficher une croissance de son bénéfice par action (BPA) supérieure à celles de ses comparables à moyen terme à la faveur de l'amélioration de sa marge (qui part de plus bas), d'éventuelles acquisitions et de rachats d'actions.



Son objectif de cours à 12 mois s'établit à 1,9 euro, soit un potentiel haussier de l'ordre de 31% par rapport au cours de clôture de la veille.



Autour de 14h00, l'action Havas cotée sur Euronext Amsterdam grimpait de 4,5% dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Media.





Valeurs associées HAVAS 1,5355 EUR Euronext Amsterdam +4,38%