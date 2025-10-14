 Aller au contenu principal
Havas relève son objectif annuel de croissance du revenu net, attendu entre +2,5 et +3,0%
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 18:17

Havas NV HAVAS.AS :

* CA AU T3 EUR 681 MLNS

* CROISSANCE ORGANIQUE AU T3 +3,8%

* PREVOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU REVENU NET ENTRE +2,5 % ET +3,0 % POUR 2025, CONTRE +2,0% PRÉCÉDEMMENT

* PREVOIT UNE MARGE D'EBIT AJUSTÉE EN PROGRESSION D'ENVIRON 50 POINTS DE BASE, SOIT ENVIRON 12,9% EN 2025

* CONFIRME SES OBJECTIFS FINANCIERS AU TITRE DE L'EXERCICE 2028

Texte original https://tinyurl.com/4sb4jrp3 Pour plus de détails, cliquez sur HAVAS.AS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

HAVAS
1,5200 EUR Euronext Amsterdam +0,63%
