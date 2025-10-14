Havas relève son objectif annuel de croissance du revenu net, attendu entre +2,5 et +3,0%

Havas NV HAVAS.AS :
* CA AU T3 EUR 681 MLNS
* CROISSANCE ORGANIQUE AU T3 +3,8%
* PREVOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU REVENU NET ENTRE +2,5 % ET +3,0 % POUR 2025, CONTRE +2,0% PRÉCÉDEMMENT
* PREVOIT UNE MARGE D'EBIT AJUSTÉE EN PROGRESSION D'ENVIRON 50 POINTS DE BASE, SOIT ENVIRON 12,9% EN 2025
* CONFIRME SES OBJECTIFS FINANCIERS AU TITRE DE L'EXERCICE 2028
Texte original https://tinyurl.com/4sb4jrp3 Pour plus de détails, cliquez sur HAVAS.AS
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer