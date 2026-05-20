Havas rachète l'agence de communication d'influence Format

Havas a annoncé mardi soir avoir signé l'acquisition de Format, une agence parisienne spécialisée dans la communication d'influence corporate créée en 2021.

Dans un communiqué, le groupe explique que l'opération va lui permettre de se renforcer sur le marché prometteur de l'expertise en influence digitale et d'étoffer son offre de conseil stratégique et relations médias à destination du marché des scale-ups (entreprises en phase de changement d'échelle), PME et ETI.

Il précise que ce rachat s'inscrit dans un contexte où les entreprises construisent aujourd'hui leurs propres canaux de communication en complément des médias, où les créateurs de contenus deviennent des relais d'opinion et où les réseaux sociaux redéfinissent la circulation de l'information.

Il est prévu que les équipes de Format rejoignent H/Advisors, le réseau mondial d'Havas dédié au conseil en communication stratégique présent dans plus de 20 pays, ce qui permettra à l'agence d'accéder à des clients internationaux.

Un pure player de l'influence numérique

"Avec Format, nous intégrons un pure player influence 3.0 - une structure de pointe, à forte utilisation de l'IA, au coeur de la tech et des réseaux sociaux corporate. Format, alliée à la puissance, la créativité et au réseau d'Havas Paris : nos clients vont bénéficier du meilleur des deux mondes", s'est félicitée Arielle Schwab, la vice-présidente d'Havas Paris, en charge des activités d'Influence.

Format conservera son nom, son organisation et son mode de fonctionnement, continuant d'opérer de manière autonome sous la houlette de son fondateur, Thomas Khaski, qui restera CEO de l'agence.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Format, qui compte parmi ses principaux clients des entreprises de la trempe d'Orange, Groupement Mousquetaires, Groupe Bel ou Doctolib, emploie une vingtaine de collaborateurs.