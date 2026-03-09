Havas poursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées et rachète Styleheads à Berlin
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:04
Havas a annoncé lundi avoir racheté l'agence berlinoise Styleheads, spécialisée dans le marketing culturel, pour un montant non précisé, poursuivant ainsi sa politique d'acquisitions ciblées d'entreprises de petite taille.
Dans un communiqué, le groupe français de communication explique que l'opération va lui permettre de renforcer les capacités du réseau mondial d'Havas Play, sa filiale créative qui conçoit des contenus et des expériences connectant les marques et leurs audiences.
Créée en 2001, Styleheads déploie des campagnes, des événements et des partenariats avec des créateurs pour des marques de premier plan dans les secteurs de la mode, du lifestyle, des biens de grande consommation et du divertissement.
Des acquisitions stratégiques sur des marchés clés et dans des secteurs à forte croissance
A l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025, le 17 février, Havas avait déclaré qu'il entendait poursuivre sa stratégie d'acquisitions complémentaires et ciblées cette année en prenant cinq à dix participations majoritaires.
Depuis le début de l'année 2026, Havas a déjà annoncé l'acquisition de participations majoritaires dans trois agences, en tenant compte de Styleheads.
Au cours de l'exercice 2025, Havas avait pris des participations majoritaires dans 11 agences, dépassant ainsi son objectif d'acquérir entre cinq et dix participations majoritaires durant l'année.
Cotée à la Bourse d'Amsterdam, l'action Havas chutait de 3,7 % lundi matin dans les premiers échanges, dans des marchés plombés par l'envolée des cours pétroliers au-delà du seuil des 100 dollars le baril, une première depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.
