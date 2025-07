Havas: le titre monte après de solides performances au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 11:30









(Zonebourse.com) - Havas a fait état mercredi de 'solides' résultats au titre du deuxième trimestre à la faveur notamment de gains de contrats en Amérique du Nord, où sa croissance organique a atteint 4,6%.



Son chiffre d'affaires net est ressorti à 697 millions d'euros sur le trimestre écoulé, soit une croissance organique de 2,6% marquant une accélération par rapport au premier trimestre (+2,1%).



Havas a principalement bénéficié du dynamisme de l'Amérique du Nord, son deuxième plus gros marché derrière l'Europe, avec une croissance organique qui s'est accentuée à 4,6%, contre 3,2% au premier trimestre.



Sur l'ensemble du premier semestre, sa marge opérationnelle (Ebit) ajustée s'est élevée à 10,7%, contre 10,2% lors de la période correspondante l'an dernier, soit une amélioration de 0,5 point de pourcentage.



A titre de comparaison, le concurrent français Publicis a signé une croissance organique de 5,4% au premier semestre, pour un taux de marge opérationnelle record de 17,4%, tandis que le numéro un mondial WPP - mis à mal par l'émergence de l'IA générative - a récemment ramené son objectif de croissance des ventes annuelles dans une fourchette allant de -3% à -5% contre un intervalle compris entre 0% et -2% précédemment.



Pour 2025, Havas - qui affirme lui continuer à déployer ses offres basées sur l'IA - a confirmé son objectif d'une croissance organique de plus de 2% pour une marge opérationnelle (Ebit) ajustée entre 12,5% et 13,5%.



Suite à la publication de ces résultats, l'action Havas cotée sur Euronext Amsterdam progression de 2,1% mercredi en fin de matinée, donnant une capitalisation boursière de 1,47 milliard d'euros. Depuis le début de l'année, elle accuse encore un repli de plus de 8%.





Valeurs associées HAVAS 1,4570 EUR Euronext Amsterdam +0,48%