Havas dépasse ses prévisions de croissance grâce aux gains de productivité de l'IA

17 février - Le groupe publicitaire français Havas HAVAS.AS a fait état mardi d'une croissance organique de 3,1% sur l'ensemble de l'année, dépassant légèrement ses prévisions de 2% à 3%, disant avoir bénéficié de l'intelligence artificielle qui a dopé sa productivité.

Havas, une agence de publicité mondiale qui achève son premier exercice complet après avoir été scindée de Vivendi

VIV.PA en décembre 2024, a déclaré qu'elle avait réalisé cette croissance sans changements d'effectifs.

Le directeur général Yannick Bollore a déclaré lors d'une conférence de presse que Havas avait réduit le coût de production d'un film publicitaire jusqu'à 50 % grâce à des outils d'intelligence artificielle.

L'entreprise maintiendra son budget annuel de 100 millions d'euros pour des investissements ciblés dans l'IA et des partenariats avec Google, Microsoft, Anthropic et Adobe en 2026, a-t-il ajouté.

Yannick Bollore a rejeté les spéculations du marché sur d'éventuelles mégafusions avec des rivaux comme Dentsu 4324.T ou WPP WPP.L , affirmant que la taille moyenne d'Havas, qui compte 23 000 employés, l'a aidé à mettre en œuvre la technologie de l'IA.

Havas a déclaré un revenu net de 2,78 milliards d'euros (3,29 milliards de dollars) pour 2025, avec une marge de bénéfice avant intérêts et impôts ajustée améliorée de 50 points de base à 12,9% contre 12,4% l'année précédente. Le bénéfice net a augmenté de 11,1 % pour atteindre 210 millions d'euros.

Pour 2026, la société prévoit une croissance organique de 2 à 3 % et une marge d'Ebit ajustée de 13,2 % à 13,5 %, avec un ratio de distribution de dividendes d'environ 40 %.

(1 $ = 0,8454 euros)