Havas: dans le vert après un point sur ses objectifs 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - Havas gagne près de 2% à Amsterdam, le groupe de communication ayant confirmé, dans le cadre de la finalisation de ses résultats financiers 2024, être bien positionné pour atteindre ses objectifs 2024, tout en apportant des précisions complémentaires.



La société -récemment scindée de Vivendi- prévoit entre -1% et -0,5% de croissance organique du chiffre d'affaires net pour l'année écoulée, contre une prévision initiale d'une fourchette entre -1% et 0% par rapport à l'exercice 2023.



Havas anticipe aussi un EBIT ajusté entre 335 et 340 millions d'euros, contre un objectif initial supérieur à 330 millions, ainsi qu'une trésorerie nette positive entre 180 et 220 millions, contre un objectif initial d'environ 150 millions.





Valeurs associées HAVAS 1,54 EUR Euronext Amsterdam +1,34%