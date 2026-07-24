Havas confirme ses perspectives après un premier semestre solide

Havas bondit de près de 7% à la Bourse d'Amsterdam après avoir confirmé ses objectifs annuels. Le groupe a enregistré une croissance organique de 2,5% de son revenu net au premier semestre, portée par la bonne dynamique de ses activités en Amérique du Nord, qui a compensé la faiblesse persistante de la Chine et du Moyen-Orient.

Coté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 16 décembre 2024 et la scission du groupe Vivendi en quatre entités, Havas a réalisé un revenu net de 1,36 milliard d'euros, en hausse de 1,2% sur un an.

Au deuxième trimestre, celui-ci a progressé de 3,8%, à 724 millions d'euros, bénéficiant notamment de l'effet des acquisitions et d'un impact de change moins défavorable.

Première région du groupe avec 35% du revenu net, l'Amérique du Nord a enregistré une croissance organique de 6,9%, soutenue par les bonnes performances des activités de création et de média.

La rentabilité s'est également améliorée, avec un EBIT ajusté de 150 millions d'euros au premier semestre, faisant ressortir une marge opérationnelle de 11%, en progression de 30 points de base sur un an.