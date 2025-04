Havas confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Havas a dévoilé une croissance organique de 2,1% du revenu net au premier trimestre 2025, en phase avec la “guidance” annuelle. Le groupe de communication affiche une croissance totale à 5,2% à 649 millions d'euros en raison de l'effet positif des dernières acquisitions et des effets de change. " Ces performances, en ligne avec nos objectifs, sont le résultat de notre dynamique commerciale, notamment en Amérique du Nord et en Amérique Latine, à laquelle s'ajoute la poursuite de notre politique d'acquisitions ciblées " a commenté Yannick Bolloré, CEO et Chairman d'Havas.

" Les métiers de la publicité étant par nature des métiers de services régionaux et/ou locaux, Havas ne constate pas à ce stade d'impacts directs de ces nouveaux droits de douane sur son activité " a précisé la société à propos de ses perspectives.

Havas a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2025, à savoir une croissance organique du revenu supérieure à 2%, une marge d'Ebit ajusté comprise entre 12,5% et 13,5% et un taux de distribution du dividende d'environ 40%.

Le groupe a également réaffirmé ses objectifs financiers à moyen terme pour l'année fiscale 2028, à savoir une marge d'Ebit ajustée comprise entre 14% et 15% et un taux de distribution de l'ordre de 40%.

AOF - EN SAVOIR PLUS