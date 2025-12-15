Havas annonce l’acquisition de DIGIZIK

Havas NV HAVAS.AS :
* ANNONCE L’ACQUISITION DE DIGIZIK
* LANCE SON PÔLE DE MARKETING EXPÉRIENTIEL, HAVAS PLAY, EN BELGIQUE
Texte original [https://tinyurl.com/5y7uupz3] Pour plus de détails, cliquez sur HAVAS.AS
(Rédaction de Gdansk)
Havas NV HAVAS.AS :
* ANNONCE L’ACQUISITION DE DIGIZIK
* LANCE SON PÔLE DE MARKETING EXPÉRIENTIEL, HAVAS PLAY, EN BELGIQUE
Texte original [https://tinyurl.com/5y7uupz3] Pour plus de détails, cliquez sur HAVAS.AS
(Rédaction de Gdansk)
|15,5900 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,10%
Le comité de soutien à Narges Mohammadi s'est inquiété lundi de l'état de santé de la prix Nobel de la paix 2023, qui semble "souffrante" et a été emmenée à deux reprises à l'hôpital depuis son arrestation "violente" vendredi en Iran. La militante de 53 ans a été ... Lire la suite
Le musée du Louvre est resté fermé lundi en raison d'une "grève reconductible" de ses agents, une nouvelle épreuve pour une institution dans la tourmente depuis le spectaculaire cambriolage du 19 octobre et la mise à nu de ses dysfonctionnements. A 9H00 lundi, ... Lire la suite
L'ex-rebelle congolais Roger Lumbala a été condamné lundi à Paris à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité dans les atrocités commises par ses soldats en 2002-2003, "un verdict historique" qui, selon les ONG, "met fin à des décennies d'impunité" dans l'est ... Lire la suite
Le projet de budget de l'Etat 2026 a été adopté lundi par le Sénat, donnant le coup d'envoi d'une semaine d'intenses tractations pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, toujours convaincu de pouvoir aboutir à un compromis au Parlement avant le 31 décembre malgré ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer