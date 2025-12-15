 Aller au contenu principal
Havas annonce l’acquisition de DIGIZIK
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:52

* ANNONCE L’ACQUISITION DE DIGIZIK

* LANCE SON PÔLE DE MARKETING EXPÉRIENTIEL, HAVAS PLAY, EN BELGIQUE

Texte original [https://tinyurl.com/5y7uupz3] Pour plus de détails, cliquez sur HAVAS.AS

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

